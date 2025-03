Dem Osterhasen auf der Spur

Wenn der Frühling Einzug hält und der Duft von frisch gebackenen Osterpinzen durch die Gassen zieht, verwandeln sich Plätze, Burgen, Schlösser und Co. in ganz Österreich in bunte Osterwelten. Von traditionellen Handwerksmärkten im Dorf bis hin zu kunstvoll dekorierten Ständen in den Städten – jeder hat seinen eigenen Charme, doch alle eint die Vorfreude auf das Osterfest. Überall warten liebevoll gestaltete Mitbringsel für das Osterfest, begleitet von einem bunten Rahmenprogramm mit Musik, Kulinarik und Unterhaltung für Groß und Klein.