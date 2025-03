Deutsches Konjunkturpaket beflügelt heimische PORR

„Krone“: Welche Chancen eröffnet Ihnen das deutsche 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket? Womit rechnen Sie?

Karl-Heinz Strauss: Wir werten diesen Vorstoß als wichtigen Impuls für die Bauwirtschaft und in Folge auch für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Damit wird der lang überfällige Infrastrukturausbau in Deutschland in Angriff genommen. Hier geht es um Projekte im Verkehrswegebau, Industriebau, Wohnbau und auch dem Infrastrukturausbau rund um die Energiewende und die Dekarbonisierung – alles Bereiche, in denen die PORR mit ihrer Expertise am Markt sehr erfolgreich tätig ist.