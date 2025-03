„Euphorie und Frustration!“ Wolff ermahnt Mercedes

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich nach dem Auftakt in die neue Formel-1-Saison optimistisch gezeigt, sein Team aber auch ermahnt. „Wir sollten nicht täglich zwischen Euphorie und Frustration hin und her schwanken“, so der Österreicher. Man sei von der Spitze nicht weit weg, ist sich Wolff sicher.