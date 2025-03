Wolff verwundert: „Als hätten wir drei Fahrer“

Gedanken bei Hamilton, Lob für Russell und Antonelli

Für seinen ehemaligen Schützling lief das Debüt-Rennen bei Ferrari gar nicht nach Plan. Eine Situation, die auch Wolff genau verfolgte: „Es fühlt sich immer noch ungewohnt an, denn er war so lange bei uns an Bord, da ist es logisch, dass man das mitverfolgt. Du kannst nicht sagen, jetzt ist er weg und deshalb interessiert es einen nicht mehr. Es ist mir sehr wichtig, wie es ihm geht, aber auf der Strecke ist er natürlich ein Konkurrent, den wir schlagen müssen.“