Fenster- und Türenhersteller schlittert in Pleite

Verluste in Millionenhöhe in 2023 und 2024

Am Montag wurde aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die Sageder Fenster- und Türenwerk GmbH eröffnet, berichtet der Österreichische Verband Creditreform. Als Insolvenzursache werden Verluste in den letzten Jahren angegeben: 1,5 Millionen Euro waren es im Jahr 2023, im letzten Jahr dann 1,49 Millionen Euro. Auf Rat von externen Berater sei nun der Sanierungsantrag erfolgt.