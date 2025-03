Serbien gegen Österreich – ab 18 Uhr LIVE

Rangnick sieht kein Abschlussproblem

Schon im Hinspiel hatte sein Team deutlich mehr Ballbesitz, nutzte seine Chancen aber wie schon davor beim 1:1 daheim gegen Slowenien nicht. „Es ist nicht so, dass unsere Spieler dauerhaft an Ladehemmung leiden. Aber in den letzten zwei Spielen hat das Verhältnis zwischen Torchancen und Toren nicht gestimmt“, gestand Rangnick. Sorgen mache er sich deswegen aber nicht. „Die Mannschaft hat in den letzten zwei bis zweieinhalb Jahren, seit ich da bin, schon in vielen Spielen gezeigt, dass sie auch in der Lage ist, viele Tore zu schießen.“