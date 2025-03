Slapstickartiges Eigentor leitete Untergang ein

Showdown in Belgrad. Ein guter Start, eine Stunde lang viel Ballbesitz, energisch und nach vorne orientiert. Doch während in Wien ein Geniestreich Serbien das 1:1 gebracht hatte, leitete am Sonntag eine slapstickartige Eigentor-Einlage den Untergang ein. Der Traum vom Aufstieg in die oberste Liga der Nations League ist geplatzt, dennoch hält sich der sportliche Schaden noch in Grenzen. Doch wenn sich solche Spiele auch in der immens wichtigen WM-Qualifikation wiederholen, brennt beim ÖFB wieder der Hut.