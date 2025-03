Startelf ist da! Rangnick ohne Alaba gegen Serbien

Bei einem Remis geht die Partie in die Verlängerung. Sollte es auch nach 120 Minuten keinen Sieger geben, würde ein Elfmeterschießen folgen. Es wäre das erste der Nationalteam-Geschichte in einem Pflichtspiel. Bisher haben die ÖFB-Männer nur bei freundschaftlichen Turnieren 2005 und 2007 sowie 1979 in der Olympia-Qualifikation Entscheidungen vom Punkt absolviert. 1979 in der Türkei (3:4 i.E.) waren aufgrund der Amateurbestimmungen nur Spieler ohne Profivertrag im Einsatz. Die Partie in Antalya gilt daher nicht als offizielles Länderspiel.