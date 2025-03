Rangnick nach Pleite: „Das Ergebnis ist absurd!“

Gernot Trauner (ÖFB-Spieler): „Wenn man beide Spiele gesehen hat und sieht, was rausgekommen ist, ist es sehr ernüchternd. Wir hätten mehr verdient, auch heute haben wir das Spiel größtenteils kontrolliert, aber dann mit zwei Situationen aus der Hand gegeben. Das schmerzt extrem, dementsprechend ist auch die Stimmung in der Kabine. Bei meiner Roten Karte bin ich mir unsicher, ob ich ihn überhaupt treffe. Er hat sich den Ball weit vorgelegt, ich war schon überrascht, als der Schiedsrichter mit Rot gekommen ist. Ich muss aber auch besser in den Zweikampf gehen. Schlager ist Profi genug, so etwas kann passieren, der Rückpass war unangenehm für ihn. Er wird den Kopf sicher nicht in den Sand stecken. Natürlich ist es schon eine Enttäuschung, wir haben schon im Herbst den Aufstieg versäumt. Ich denke, wir gehören in Liga A. Das beschäftigt uns schon ein wenig, aber wir werden die Köpfe hochkriegen und gut in die WM-Quali starten, wenn alle Spieler wieder an Bord sind.“