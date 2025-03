Goalie nahm in den Play-offs bereits 40 Kilo ab!

Am Sonntag (17.30/Puls24 live) bestreiten die Black Wings beim KAC Spiel 3 der Halbfinalserie. Auch dann wird mit Rasmus Tirronen jener Finne wieder im Tor stehen, der bereits 22 (!) Spiele in Folge im Tor steht. Und der in den neun Play-off-Partien der Linzer bereits rund 40 Kilo abgenommen hat.