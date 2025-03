ÖFB-U21 siegt bei Perchtold-Debüt gegen Schweiz

Der Einstand von Peter Perchtold als Österreichs U21-Fußball-Teamchef ist geglückt. Die neu zusammengestellte ÖFB-Auswahl behielt am Freitag in einem Test in Marbella gegen die Schweiz nach einer über weite Strecken sehr überzeugenden Vorstellung mit 2:0 (2:0) die Oberhand.