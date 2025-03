So wurde unser Olympiasieger daheim entzaubert

Als Alessandro „Izzi“ Hämmerle die Ziellinie überquerte und Dauerrivalen Eliot Grondin (Kan) hinter sich gelassen hatte, war der Jubel beim 31-Jährigen – überschaubar! Wieso? Sowohl Qualisieger Grondin, als auch der Montafoner hatten beim Weltcup am Grasjoch in ihren Halbfinali Nerven gezeigt und den Aufstieg ins große Finale verpasst. So kam es im Kampf um die Plätze fünf bis acht zum Duell der Superstars, in dem der Gaschurner schließlich das bessere Ende für sich hatte.