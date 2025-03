Alpen-Adria-Uni: Pellert offiziell neue Rektorin

Als Organisationsexpertin will Pellert in ihrer Amtszeit die „fruchtbringende Ausgestaltung von Kooperationen in der Region, mit anderen Partnern im tertiären Bildungssektor, mit den steirischen Universitäten und mit internationalen Partnern im Alpen-Adria-Raum“ in den Fokus stellen. Zum Management von Universitäten hat sich Pellert 1998 in Klagenfurt habilitiert, am Donnerstag sagte sie deshalb: „Kennen Sie dieses Gefühl, wenn man spürt, nun schließt sich ein Kreis an der richtigen Stelle? Das ist bei mir heute der Fall.“