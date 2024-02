Neue Rektorin für Klagenfurter Alpen-Adria-Uni

Pellert promovierte in Klagenfurt

Und Pellert ist an der Klagenfurter Universität keine Unbekannte. Die Betriebswirtin promovierte nicht nur in Klagenfurt, sondern war auch als außerordentliche Universitätsprofessorin in der Abteilung Hochschulforschung tätig. Seit 2016 ist Pellert Rektorin an der bekannten Fernuniversität Hagen (Deutschland) als Rektorin im Einsatz.