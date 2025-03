Studenten im Kloster sollen Leben in Stadt bringen

Leistbare Studenten-Wohnungen sind das Nadelöhr der Alpen Adria-Universität Klagenfurt, in den nächsten Wochen können, wie berichtet, 20 Studierende in das Kapuzinerkloster in der Waaggasse einziehen. Ein Neubau für weitere 150 Plätze in den nächsten fünf Jahren ist geplant. „Es ist ein Zweistufen-Plan, der abgeschlossene Klosterbetrieb läuft in jedem Fall ganz normal weiter“, sagt Bruder Marek Krol. Der Neubau würde sechs bis zehn Millionen Euro kosten, noch ist nicht geklärt, ob sich auch die Stadt an den Kosten beteiligen kann.