China: TikTok-Algorithmus steht nicht zum Verkauf

TikTok hätte nach einem US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Jänner von dem in China ansässigen Eigentümer ByteDance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Präsident Donald Trump räumte eine Gnadenfrist von 75 Tagen ein, die am 5. April abläuft. Er stellte auch eine Fristverlängerung bei Bedarf in Aussicht – obwohl es dafür in dem Gesetz keine Grundlage gibt.