Djokovic-Gewerkschaft klagt gegen Tennis-„Kartell“

Die Gewerkschaft wirft den Profi-Organisationen ATP und WTA sowie dem Weltverband ITF in einer Mitteilung vor, ein „Kartell“ sowie ein „korruptes, illegales und missbräuchliches System“ zu bilden. Man habe deshalb mit mehr als einem Dutzend Tennis-Profis in den USA, in Großbritannien und in der Europäischen Union Klagen eingereicht. Die Schritte richten sich auch gegen die International Tennis Integrity Agency ITIA, die sich unter anderem um die Aufarbeitung von Manipulation und Doping im Tennis kümmert.