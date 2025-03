Aufsteiger und Steirer haben klare Vorteile

Zum siebenten Mal in der Bundesliga-Geschichte wird die Abstiegsrunde zum Überlebenskampf der „Flop-6“ – zum ersten Mal sind heuer zwei Steirer mit am Start. Und wie für LASK, Klagenfurt, WSG Tirol und Altach gibt’s auch für Hartberg und den GAK nur ein Ziel: Klassenerhalt! Gutes Omen: Noch nie hat’s in der „Todeslotterie“ einen Steirerklub erwischt.