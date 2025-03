So ist die „Hölle“ der Wechseljahre vermeidbar

Schwitzen, Hitzewallungen, Schlafstörungen! „Tja, da müssen Sie leider durch. Das ist ganz normal“ – so die nicht zufriedenstellende Aussage sehr vieler Ärzte. Stimmt nicht. Gerade in der Menopause, mit all den Beschwerden, kann man Abhilfe schaffen. „Wenn man heute in einen Drogeriemarkt geht, findet man 27 Wimperntuschen, 28 Bodylotions, aber dass jemand Frauen aufklärt, welche Konsequenzen es für sie hat, für die Morbidität und die Mortalität, die Hälfte des Lebens mit kaum Hormonen zu leben, interessiert niemanden. Die wenigsten Ärzte beschäftigen sich mit der Hormonersatztherapie.“ Warum?