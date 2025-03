Grässliche Szenen! „Fans“ sorgen für Spielabbruch

Nicht der erste Spielabbruch in Montpellier

Es ist nicht der erste Spielabbruch in Montpellier in der jüngeren Vergangenheit. Im Oktober 2023 musste die Partie gegen Clermont vorzeitig beendet werden, nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Gäste-Torhüter Mory Diaw explodiert war.