17-Jährige Andrejewa im Finale gegen Sabalenka

Favoritin

Im Endspiel des mit rund neun Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in der Wüste Kaliforniens ist die 26-Jährige nun Favoritin gegen Andrejewa. Die an Nummer neun gesetzte Athletin ist allerdings seit elf Partien ungeschlagen und die jüngste Finalistin in Indian Wells seit Kim Clijsters 2001, die damals ebenfalls 17 Jahre alt war und im Finale Serena Williams unterlag. Seit dem Sieg in Dubai ist Andrejewa bereits die jüngste Spielerin der WTA-Tour, die bei einem Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen hat.