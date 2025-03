Brisantes Rendezvous endete für Mann tödlich

Ein Liebesrendezvous der anderen Art endete am Bahnhof in Tullnerfeld tödlich. Wie erst jetzt bekannt wurde, soll es bereits Ende Februar zu dem Treffen für ein geplantes Schäferstündchen gekommen sein. Über eine Annonce war der rund 30-Jährige auf eine Dame gestoßen, die sein Interesse weckte. Er nahm Kontakt auf. Was er nicht wusste: Am anderen Ende gab sich ein „Vermittler“ als besagte Frau aus und vereinbarte ein Treffen.