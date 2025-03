Sepp Straka startet mit einer soliden 70er-Runde

Für den Par-72-Kurs im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach benötigte der 31-jährige Wiener am Donnerstag 70 Schläge und liegt damit auf Cutkurs. Der Führende im FedExCup-Ranking vergab bei dem 25-Millionen-Dollar-Turnier eine bessere Ausbeute durch einen Wasserschlag auf der siebenten Bahn, was in einem Bogey mündete. Zwei weiteren Schlagverlusten standen fünf Birdies gegenüber.