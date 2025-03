Warum die Hundestaffel immer öfter ausrücken muss

„Demenzkranker (85) bei Eiseskälte vermisst“, „Vermisster Patient (76) wurde tot gefunden“, „Vermisste (66) wurde nach zwei Tagen gefunden“ – nur einige von zahlreichen Schlagzeilen in den vergangenen Monaten. Denn immer öfter werden in Oberösterreich Menschen vermisst. Ist das der Fall, wird in den allermeisten Fällen die Hundebrigade gerufen – insgesamt 42 Mal im Jahr 2024. Ein Jahr zuvor waren es noch 20 Einsätze – „nur“ halb so viele.