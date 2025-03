Raw Air: Siegerin Prevc gewinnt auch Gesamtweltcup

An Prevc kam freilich keine auch nur knapp heran, ihr Vorsprung betrug 27,9 Zähler. Seifriedsberger hatte ein Minus von 37,3 Zählern, mit ihrem Abschneiden war sie jedenfalls zufrieden. „Ich bin recht gut reingekommen. Zum Fliegen war es lässig, es war eine gute Vorbereitung auf morgen“, sprach die 34-Jährige den unmittelbaren Wechsel auf den Flugbakken von Vikersund an. Schon am Freitag werden dort Flüge absolviert. „Ich freue mich.“