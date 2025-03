Ancelottis Bauchgefühl half Real ins Viertelfinale

Die Auslosung bis zum Finale in München war bereits am 21. Februar erfolgt. Die Setzung erfolgte dabei anhand der Platzierungen in der Ligaphase, die mit diesem neuen Verfahren an Bedeutung gewinnen sollte. Der Erste und Zweite der Ligaphase, Liverpool und Barca, hätten erst im Endspiel aufeinandertreffen können – wäre Liverpool nicht an PSG gescheitert.