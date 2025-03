Konferenz mit Madrid-Derby und Arsenal ab 21 Uhr

Real bereitet sich in Madrids Champions-League-Duell um den Viertelfinal-Aufstieg auf den harten Gang ins Metropolitano von Atletico vor. Das 2:1 im Hinspiel brachte den Titelverteidiger auf Kurs, für heute hat Atletico Revanche angekündigt. David Alaba dürfte bei Real auf der Bank Platz nehmen. Im Viertelfinale wartet mit größter Wahrscheinlichkeit Arsenal, der Aufstieg der Gunners gegen PSV ist nach dem 7:1 in Eindhoven praktisch fix. Ein weiterer Platz in der Runde der besten acht wird in Birmingham vergeben. Aston Villa geht mit einem 3:1-Vorsprung ins Heimspiel gegen den Club Brügge.