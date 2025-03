Das einst sinkende Schiff auf Meisterkurs gebracht

„Ich mag diese Rolle“

Der Abstand zum Verfolger wuchs wieder auf vier Punkte. „Klar, schauen wir drauf, was die machen. Alles andere wäre ja gelogen.“ Aber? „Ich mag die Rolle des Gejagten, wir haben alles selber in der Hand, sind auf keinen angewiesen“, so der Sechser.