In diesen Orten leben Österreichs Sonnenanbeter

Photovoltaik-Anlagen für private Haushalte sind gerade in den letzten Wochen in aller Munde. Grund dafür ist die Abschaffung der Steuerbefreiung durch die neue Regierung. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Gemeinden die Österreicher am meisten auf die Kraft der Sonne setzen. Und wo die PV-Muffel zu Hause sind.