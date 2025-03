Klinger/Klinger als Premierengäste im Paradies

Mit dem Push aus dem Trainingslager wollen Klinger/Klinger nun erfolgreich in die neue Saison gehen. Nach zwei Tagen in den USA, wo ausschließlich Athletiktraining auf dem Programm steht, geht es am Freitag ab nach Mexico. Beim Challenge Turnier (ab 20. März) in Yucatan werden die Klingers im Main Draw zu den Mitfavoritinnen zählen.