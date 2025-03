Aus und vorbei! Skisprung-Ass muss Saison beenden

Der bisher letzte Einsatz der 23-Jährigen war in der Qualifikation des Neujahrsspringens der Frauen in Oberstdorf, als es nur zu Platz 31 reichte. Zu Silvester in Garmisch-Partenkirchen war Kramer 24. geworden. Ihr bestes Saison-Ergebnis war am 23. November in Lillehammer Rang 16 gewesen.