Schummler unschuldig? Legende bekommt „Würgereiz“

Einig in ihrem Urteil sind sich die deutschen Olympiasieger Martin Schmitt und Sven Hannawald, die nun als TV-Experten arbeiten. Hannawald äußert in einem Interview bei „sport.de“ und RTL/ntv harte Kritik an den Norwegern Lindvik und Forfang. Mit Bezug auf einen Post von Forfang sagte er, er müsse im dritten Satz abbrechen zu lesen, „weil ich wegen Würgereiz auf die Toilette muss“. „Ein Springer in einer der sensibelsten Sportarten merke nicht, dass sich ein Anzug steifer anfühlt?“, fragte er. „Die Betroffenen verhöhnen die aktiven Springer irgendwo. Ein Schwachsinn vor dem Herrn!“, kritisierte Hannawald.