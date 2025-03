Anzug-Skandal: Norwegen eine „Loser-Nation“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: die Rapid-Fans in Hartberg, Trainer Robert Klauß, die Wiener Austria, das Grazer Derby, der Doppelsieg der Slalom-Damen in Are, der immer noch fehlende Saisonsieg der ÖSV-Alpin-Herren und die mit dem Anzug-Skandal zur „Loser-Nation“ mutierte Nordische Großmacht Norwegen.