WM-Skandal: „…dann kann man Skispringen beerdigen“

Der ehemalige deutsche Star-Springer Sven Hannawald geht sogar so weit, sich große Sorgen, um seine Sportart zu machen. „In meinem schlimmsten Albtraum hätte ich nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ich hoffe, dass alle Entscheidungsträger endlich aufwachen und sich ein rigoroses Reglement überlegen. Ansonsten kann man Skispringen in zwei Jahren beerdigen“, sagte der 50-Jährige der „Bild“-Zeitung.