Wagner-Oper: Eine junge Frau im Bann eines Untoten

Eigentlich eine doppelte Premiere: Wagners „Der fliegende Holländer“ war zwar am Landestheater, aber noch nie im Musiktheater zu sehen. Am Samstag hatte das große Werk hier Premiere und kommt dieses Mal ohne metaphysische Überhöhung aus. Nein, es geht um Menschen aus Fleisch und Blut, um große Gefühle wie Einsamkeit, ökonomische Not, Verzweiflung, betont Regisseur Hermann Schneider. Er lässt die Geschichte schon in der Ouvertüre beginnen.