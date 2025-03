Schlaganfall: Nachsorge wird unterschätzt

Etwa 20.000 Österreicher erleiden jährlich einen Schlaganfall (Insult), was bedeutet, dass es alle 27 Minuten eine Person trifft. Die meisten davon werden an spezialisierten Abteilungen, sogenannten Stroke-Units, oder Intensivstationen akut behandelt. Dadurch sind die Überlebens- und Heilungschancen in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen.