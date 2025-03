Vierfachsieg in Kitz! ÖSV-Damen jubeln mit Hansi

„Ein paar Schläge höher“

„Mein Herz hat am Start schon ein paar Schläge höher geschlagen. Der Mythos Streif kommt nicht von irgendwo. Wenn man das erste Mal in den Steilhang reinfährt, packt es einen schon“, gestand die Kärntnerin. Fest führt sowohl die Gesamtwertung als auch die Super-G-Wertung an und hat ihre Rückkehr in den ÖSV-Kader so gut wie fix in der Tasche.