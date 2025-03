Um Nummer 1 von Wien: „Highlight der Saison“

Während Teamkapitän Niko Bilyk (Oberschenkel) und Flügel Eric Damböck (privat) im EM-Quali-Hit kommenden Donnerstag in der Steffl-Arena gegen Deutschland ausfallen, kommen andere Nationalspieler um Tobias Wagner am Samstag (17.15, live Krone.tv) zum Handball-Derby in die Hollgasse. Und werden in der vollen Halle etwa den Fivers-Teamkräften Jakob Nigg, nach Achillessehnenentzündung fit, und Leon Bergmann zusehen. „Dieses Duell ist neben den Play-offs und dem Finale das Highlight der Saison“, weiß Margaretens Boss Tom Menzl. „Jeder will mit einem Sieg den Status als Nummer 1 von Wien festigen.“