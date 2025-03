Jetzt hat Rossi nur noch Vanek vor sich

Nur Vanek noch besser

Der Villacher Grabner hatte in seiner besten NHL-Saison 2010/11 ebenfalls 52 Zähler (34 Tore, 18 Assists) geholt. Mehr Punkte in einem Spieljahr verbuchte nur Vanek, der achtmal über 52 Scorerpunkte in einer Saison schaffte und 2006/07 als Stürmer der Buffalo Sabres mit 84 Zählern die rot-weiß-rote Bestmarke aufstellte.