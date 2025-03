Strametz und Kingley bei Hallen-EM im Pech

Das war ein heißer Vormittag für Österreichs Leichtathleten bei der Hallen-EM in Apeldoorn! Karin Strametz über 60 m Hürden und Endiorass Kingley im Dreisprung schrammten verdammt knapp an ihren Finals vorbei! Im Hürdensprint lief Karin Strametz in ihrem Semifinale als Fünfte starke 8,01 Sekunden und wurde insgesamt ausgezeichnete Zehnte. Kingley, der im Vorjahr nach einem Sehnenausriss im Becken lange außer Gefecht war, erreichte in der Qualifikation mit 16,25 m den neunten Platz. Einen Platz am Finale vorbei!