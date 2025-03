Austria Wien gegen Klagenfurt – ab 17 Uhr LIVE

Der im Winter reaktivierte vielfache ÖFB-Teamspieler will den Blick freilich nach oben richten – Stichwort Europacup-Play-off. „Die Möglichkeit, etwas zu erreichen, ist nach wie vor gegeben, und dafür sollten wir kämpfen und in jedem Spiel auch alles geben“, sagte der 32-Jährige. Er will seine Kollegen wachrütteln und scheut selbst vor deutlicher Kritik nicht zurück. „Viele in unserer Mannschaft haben nicht den unbedingten Siegeswillen. Da muss man einfach durchgehen, auch dahin, wo es wehtut. Leider machen das nicht alle bei uns.“