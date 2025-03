Wiener IS-Fan: Trotz Verdacht nicht überwacht?

Polizei seit Dezember informiert, aber es brauchte Tipp aus Deutschland

Das ist auf mehreren Ebenen interessant. Denn die Vorschriften der Bildungsdirektion sehen in solchen Gefährdungsfällen eine lückenlose Dokumentation vor. Fix ist: Ermittler des Landesamtes für Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie Kräfte der WEGA haben den Jugendlichen mit türkischen Wurzeln am 10. Februar in der Schule verhaftet. Doch der entscheidende Hinweis war erst vom deutschen Bundeskriminalamt gekommen.