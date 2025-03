Länger und gesünder leben: Pilze für die Zellen

Doch was verbirgt sich hinter diesem Stoff? Dieses Antioxidans – hilft, schädliche chemische Reaktionen im Körper zu verhindern – ist eine natürliche Aminosäure, die in Pilzen (etwa in Champignons, Austernpilzen, Shiitake und Kräuterseitlingen) sowie fermentierten Lebensmitteln vorkommt. Es konzentriert sich im Körper vor allem in den roten Blutkörperchen, im Knochenmark, der Leber, den Nieren, im Samenplasma und in den Augen.