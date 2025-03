Neue Regelung bei Aktenschwärzungen

Rund zweieinhalb Stunden diskutierten die Landtagsparteien am Mittwoch über das Anfragerecht und die Schwärzung von Akten. Am Ende einigten sich die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ mit der Opposition aus SPÖ, KPÖ Plus und Grünen auf eine gemeinsame Vorgehensweise: Die Parteien werden einen Pool aus drei Datenschutzexperten nominieren, die in strittigen Fällen eine Rechtsmeinung zum Streitfall abgeben.