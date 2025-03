„Papa hilf mir, der Rottweiler dreht durch“

Beim Spielen mit einer Zehnjährigen war eine junge Rottweilerhündin plötzlich ausgerastet und hatte sich in der siebenjährigen Nachbarstochter verbissen, wodurch diese schwere Verletzungen erlitt. Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung wurde der Vater am Mittwoch am Landesgericht Linz verurteilt.