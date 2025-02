Besitzer nach Bissen seines Rottweilers angeklagt

Der Rottweiler wurde durch den Pelzkragen dieser Kinderwinterjacke quasi „gereizt“. Der Vierbeiner attackierte die siebenjährige Trägerin, fügte dem kleinen Mühlvierter Mädchen zwei Fleischwunden an der Schulter und am Unterschenkel zu. Er landete infolge im Tierheim.Nach Rottweiler-Attacke am Neujahrstag in Kirchberg ob der Donau an zwei Mädchen ist Anklage fertig. Auch der Prozesstermin steht schon, er ist für 5. März in Linz anberaumt.