Betrugsopfer kommen meist viel zu spät drauf

Bargeld ist keine gute Idee

Er warnt eindringlich davor, Arbeiten am Haus in bar zu bezahlen. Denn ist das Geld erst einmal weg, ist es schwierig, dieses wieder zu bekommen. „Die Banden bieten zum Beispiel Spengler- oder Asphaltierarbeiten an. Sie haben meist keinen festen Wohnsitz in Österreich, wechseln laufend die Autos. Nicht selten lässt die Qualität der Arbeiten zu wünschen übrig“, so der Ermittler. Er kennt die Tricks, mit denen diese Handwerker arbeiten: „Sie bauen bei ihren Opfern Druck auf und geben vor, dass sie sehr viele Kundschaften haben und deshalb die Arbeiten sofort in Angriff nehmen müssen, weil sie sonst keine Zeit mehr haben.“