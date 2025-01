Notorischer Liebesbetrüger bekam drei Jahre Haft

Bist nicht schön, nur charmant, bist nicht klug, nur galant“ – so beschrieb einst Willi Forst 1939 im Lied und im gleichnamigen Film „Bel Ami“ den Typus des ewigen Verführers. 86 Jahre später hat sich zumindest in dieser Hinsicht wenig geändert. Das zeigte sich am Dienstag bei einem Prozess in Linz gegen einen 44-jährigen, sechsfach verheirateten und 15-fach wegen Betrugs, Nötigung, Erpressung und Körperverletzung vorbestraften Angeklagten.