692 Investoren gelinkt: 2 Jahre Haft für Betrüger

Es gab wohl nicht viel herumzudeuteln oder Ausreden! Viel schneller als angenommen war am Donnerstag ein Prozess um ein Betrügertrio in Linz fertig. Dieses hatte 692 Investoren mehr als eine Million Euro aus der Tasche gezogen. Der Haupttäter muss aber noch länger in Haft, als das Urteil lautet.