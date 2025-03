Bankmitarbeiter verhinderte Betrug durch Arbeiter

Ein Mitarbeiter eines Bankinstitutes in der Nähe von Rohrbach hat am Montag um 11.50 Uhr die Polizei gerufen, da ein 73-jähriger Kunde von seinem Sparbuch 8000 Euro abheben wollte. Der Pensionist hatte ihm erklärt, 16.000 Euro an rumänische Arbeiter für Arbeiten am Dach seines Hauses bezahlen zu müssen.